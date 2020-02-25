На греческом острове Лесбос вспыхнули столкновения из-за попытки построить лагерь для мигрантов
Об этом сообщает Ekathimerini.
"В ночь на вторник имели место столкновения и беспорядки на греческих островах Лесбос и Хаос, где местные жители пытались помешать прибытию полиции и строительной техники для построения лагерей содержания мигрантов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители использовали слезоточивый газ против демонстрантов, которые блокировали возможность кораблям причалить.
Также произошли столкновения на улицах, жители которых пытались перекрыть доступ к строительным площадкам.
Как известно, греческие власти планируют построить закрытые центры для мигрантов на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос. Острова расположены вблизи Турции, откуда тысячи искателей убежища ежегодно направляются в Европу.
Сотни тысяч человек попасть в Европу из Турции через Грецию в 2015 и 2016 годах, прежде чем сделка, совершенная Европейским Союзом с Анкарой, ограничила поток. Но с осени прошлого года вновь стало прибывать больше мигрантов.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-