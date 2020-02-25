Мы еще увидим развал России - Данилов

25 февраля, 2020, 13:19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что в настоящее время Россия находится в сложном положении, поэтому мы еще увидим ее развал

Об этом он сказал в интервью Liga.net

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем. Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют русскими. Есть множество вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен ", - сказал Данилов.

По его словам, все будет зависеть от цен на нефть и газ и влияния коронавируса на Китай.