McDonald’s и Starbucks создали стаканы, которые можно отслеживать и использовать повторно
25 февраля, 2020, 15:03
Сети McDonald's и Starbucks разработали многоразовые "умные" стаканчики
Об этом пишет Bloomberg.
Компании разработали стаканчики с RFID-чипами [радиочастотная метка] и QR-кодами для отслеживания.
Над проектом NextGen Cup Challenge работали два года. Многоразовые стаканчики можно будет отслеживать.
Сети хотят проверить, будут ли люди выбрасывать стаканчики в специальные контейнеры, а не мусорные баки. А цифровое отслеживание поможет определить точки, в которых покупатели не возвращают стаканчики. В таких местах компании установят больше пунктов для сбора.
Тестировать этот проект будут в заведениях McDonald's и Starbucks в Сан-Франциско и Пало-Альто в Калифорнии. Помогать отслеживать стаканчики будут два стартапа: Muuse и CupClub.
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