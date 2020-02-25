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Espreso.tvОбществоMcDonald’s и Starbucks создали стаканы, которые можно отслеживать и использовать повторно

McDonald’s и Starbucks создали стаканы, которые можно отслеживать и использовать повторно


фото: reuters
Сети McDonald's и Starbucks разработали многоразовые "умные" стаканчики

Об этом пишет Bloomberg.

Компании разработали стаканчики с RFID-чипами [радиочастотная метка] и QR-кодами для отслеживания.

Над проектом NextGen Cup Challenge работали два года. Многоразовые стаканчики можно будет отслеживать.

Сети хотят проверить, будут ли люди выбрасывать стаканчики в специальные контейнеры, а не мусорные баки. А цифровое отслеживание поможет определить точки, в которых покупатели не возвращают стаканчики. В таких местах компании установят больше пунктов для сбора.

Тестировать этот проект будут в заведениях McDonald's и Starbucks в Сан-Франциско и Пало-Альто в Калифорнии. Помогать отслеживать стаканчики будут два стартапа: Muuse и CupClub.

 

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