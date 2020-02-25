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Espreso.tvОбществоКитайские ученые разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса

Китайские ученые разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса


фото: reuters
Группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Хуаньцю шибао.

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.

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Сообщается, что исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Напомним, пероральный прием лекарственных средств - прием лекарств через рот, путем проглатывания лекарства.

  • На сегодня количество больных коронавируса COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая инфицированы более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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