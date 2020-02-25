Китайские ученые разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса

25 февраля, 2020, 16:26

Группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Хуаньцю шибао.

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.

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Сообщается, что исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Напомним, пероральный прием лекарственных средств - прием лекарств через рот, путем проглатывания лекарства.