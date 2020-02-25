Китай отложил сессию высшего органа власти из-за эпидемии коронавируса

25 февраля, 2020, 11:51

Власти Китая официально перенесли важнейшие политические мероприятия года из-за эпидемии коронавируса COVID-19

Это беспрецедентный шаг для авторитарного правительства, которое всегда жестко придерживалось намеченных планов, пишет AP .

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, которая должна была начаться 5 марта, перенесена на неопределенное время.

Как правило, на сессию в Пекине собираются три тысячи делегатов со всей страны для дискуссий, выступлений и политических церемоний. Мероприятия продолжаются две недели.

В решении указывается, что глава КНР Си Цзиньпин больше придает значение борьбе с коронавирусом, поскольку треть из 3000 делегатов - это кадры провинциального и муниципального уровня, которые играют важную роль в борьбе с эпидемией.

Согласно последним данным, в Китае от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2592 человека среди более 77 000 подтвержденных случаев заражения. Во всем мире число зараженных коронавирусом превысило 79 000.

По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано 2074 случая заражения COVID-19 в 28 странах и 23 смертельных случаях. Италия, Иран и Южная Корея стали крупнейшими очагами распространения инфекции за пределами КНР.