Купюру в 1000 грн номинировали на лучшую банкноту 2019 года
25 февраля, 2020, 19:33
Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков - International Bank Note Society (IBNS) объявила номинантов на звание лучшей банкноты года - премии Banknote 2019
Об этом сообщает theibns.org
В список, состоящий из 21 банкноты разных стран мира, вошли украинские 1000 гривен. Банкнота появилась в обращении 25 октября 2019 года.
На лицевой стороне изображен Владимир Вернадский. На оборотной стороне - здание президиума Национальной академии наук Украины.
По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.
Претендентов оценивают по дизайну, защитным элементам и по тому, как они использованы в контексте художественного оформления.
Победителя выбирает специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления IBNS.
- С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн вошла в обращение в Украине.
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