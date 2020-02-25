Группа Go_A заявила, что не будет выпускать англоязычную версию песни "Соловей" для Евровидения

25 февраля, 2020, 18:33

Группа Go_A не намерена переводить песню "Соловей", с которой будет выступать на Евровидении, на английский язык. Хотят выступать на украинском

Об этом во время пресс конференции рассказала солистка группы Go_A Катерина Павленко, сообщает Укринформ.

"По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, а на любом языке, на котором захочет отправлять страна свою песню. И переделывать мы не будем, ведь цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке", - отметила она.

Она подчеркнула, что англоязычной музыки очень много в мире и, в частности, в Европе.

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"Мы группа, которая могла бы петь и на русском, и, возможно, у нас была бы большая популярность где-то в СНГ. Но мы с самого начала гнули свою линию, мы хотим петь на украинском языке. Мне кажется, Украине нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы было как можно больше хорошего, качественного, украинского контента. И мы хотим стать тоже частью борьбы за украинский язык", - отметила солистка группы Go_A.

Напомним, 22 февраля победителем национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020 стала группа Gо_A.