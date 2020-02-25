Госизмена и нарушения законов войны: 10 судьям из Крыма объявили подозрения за преследование украинских активистов

25 февраля, 2020, 19:59

Прокуратура АРК сообщила о подозрении десяти судьям подконтрольных России судов Крыма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении 3 "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судье Центрального районного суда города Симферополя" по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена), 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Также сообщается о подозрении 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по части 1 статьи 111 и части 1 статьи 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года", - говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура АРК утверждает, что следствие установило, что указанные судьи, действия которых ведомство квалифицирует как государственную измену, после аннексии полуострова в 2014 году, "нарушив присягу на верность народу Украины, перешли на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

Прокуратура считает, что своими действиями судьи способствовали "становлению оккупационной власти России, путем непосредственного участия в работе незаконно созданных судебных органов на полуострове".

Также утверждается, что судьи "принимали непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины, несогласных с оккупацией полуострова", пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Сообщается, что судьи подконтрольного России Киевского районного суда города Симферополя в течение года осуществляли рассмотрение ходатайств подконтрольных Кремлю следственных об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа в виде содержания под стражей, после чего его приговорили к восьми годам лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что подозреваемых судей объявили в розыск и сейчас принимаются меры для установления их местонахождения.

26 февраля 2014 года состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвинили заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза в организации массовых беспорядков.