 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов

Об этом он сказал на украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина .

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируются эти деньги, и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать