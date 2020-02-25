Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

25 февраля, 2020, 11:56

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов

Об этом он сказал на украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина .

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируются эти деньги, и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.