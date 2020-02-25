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Espreso.tvОбществоГБР превратилось в филиал ФСБ, - Княжицкий

ГБР превратилось в филиал ФСБ, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
Гибридная война заключается в изменении понятий в сознании людей

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"ГБР предъявило подозрение Татьяне Черновол из-за конфликта с сотрудником страницы пророссийского политика. ГБР считает его журналистом. Так что теперь все сотрудники штабов "ЕС", "Батькивщины", "Голоса", даже ОПЗЖ и СН тоже журналисты? А кто тогда журналисты? А может, это сотрудник партийного офиса пророссийского политика мешал профессиональной деятельности журналистки Черновол? ", - написал Княжицкий.

По его словам, гибридная война заключается в изменении понятий в сознании людей, когда российских политических приспешников государственный орган, который должен их деятельность расследовать, называет журналистами.

"ГБР превратилась в филиал ФСБ. Мало того, что травмировали физически Черновол, еще и в "подозрения" играют ", - добавил политик.

 

 

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