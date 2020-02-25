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Espreso.tvОбществоFlixBus начнет выполнять рейсы между украинскими городами уже в этом году

FlixBus начнет выполнять рейсы между украинскими городами уже в этом году


фото: reuters
Автобусный оператор FlixBus в 2020 году выйдет на рынок внутренних рейсов в Украине

Об этом сообщили в компании, передает НВ.

"В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок", - говорится в сообщении.

"Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются около 148 млн пассажиров в год, и сегодня предложение комфортных, безопасных и доступных автобусных путешествий недостаточна. Сеть внутренних линий в Украине - в наших планах на 2020 год, и мы также работаем над открытием внутренних продаж на наших международных рейсах", - отметил Михал Леман, директор FlixBus в Украине и Польше.

При этом в компании не конкретизировали, о каких именно маршрутах в Украине идет речь.

Компания также анонсировала развитие внутренних рейсов в Великобритании и Португалии, выход в страны Балтии и начало рейсов в Марокко.

В компании подчеркнули, что именно успех в Украине подтолкнул FlixBus выйти на рынки Литвы, Латвии и Эстонии.

FlixBus вышел на украинский рынок в 2019 году, запустив регулярные международные рейсы, которые объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ривне, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым сообщением с 44 городами Европы.

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