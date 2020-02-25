Европарламент порекомендовал сотрудникам, которые посещали страны с коронавирусом, работать удаленно
25 февраля, 2020, 18:18
Европарламент порекомендовал своим сотрудникам, посещавшим страны с многочисленными случаями коронавируса, работать из дома
Об этом говорится в письме, которое получили работники структуры, пишет Politico.
Речь идет о тех людях, которые ездили в северные районы Италии, а также в Китай, Сингапур и Южную Корею в последние две недели.
Генеральная дирекция попросила этих сотрудников найти возможность работать из дома.
Персонал также попросили измерять температуру два раза в день. Если не будет никаких симптомов заболевания, то они должны получить разрешение от врача общей практики и вернуться на работу.
- На сегодня количество больных коронавируса COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая были инфицированы более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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