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Espreso.tvОбществоЕвропарламент порекомендовал сотрудникам, которые посещали страны с коронавирусом, работать удаленно

Европарламент порекомендовал сотрудникам, которые посещали страны с коронавирусом, работать удаленно

Европарламент порекомендовал своим сотрудникам, посещавшим страны с многочисленными случаями коронавируса, работать из дома

Об этом говорится в письме, которое получили работники структуры, пишет Politico.

Речь идет о тех людях, которые ездили в северные районы Италии, а также в Китай, Сингапур и Южную Корею в последние две недели.

Генеральная дирекция попросила этих сотрудников найти возможность работать из дома.

Персонал также попросили измерять температуру два раза в день. Если не будет никаких симптомов заболевания, то они должны получить разрешение от врача общей практики и вернуться на работу.

  • На сегодня количество больных коронавируса COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая были инфицированы более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.
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