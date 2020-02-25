Европарламент порекомендовал сотрудникам, которые посещали страны с коронавирусом, работать удаленно

25 февраля, 2020, 18:18

Европарламент порекомендовал своим сотрудникам, посещавшим страны с многочисленными случаями коронавируса, работать из дома

Об этом говорится в письме, которое получили работники структуры, пишет Politico.

Речь идет о тех людях, которые ездили в северные районы Италии, а также в Китай, Сингапур и Южную Корею в последние две недели.

Генеральная дирекция попросила этих сотрудников найти возможность работать из дома.

Персонал также попросили измерять температуру два раза в день. Если не будет никаких симптомов заболевания, то они должны получить разрешение от врача общей практики и вернуться на работу.