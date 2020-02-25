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Espreso.tvОбществоЕсли бы выборы президента состоялись в феврале, во второй тур прошли бы Зеленский и Бойко, - опрос

Если бы выборы президента состоялись в феврале, во второй тур прошли бы Зеленский и Бойко, - опрос


фото: reuters
Киевский международный институт социологии опросил украинцев: среди тех, кто определился, действующий президент Зеленский получил бы 44,2% голосов, Бойко - 13,1%, Порошенко - 11,6%

25 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, проведенного с 8 по 18 февраля, у себя на сайте.

Наибольшую поддержку среди политических лидеров в стране на середину февраля имеет Владимир Зеленский: если бы выборы президента прошли сейчас, за него отдали бы голоса 44,2% избирателей. Таким образом, рейтинг поддержки Зеленского вырос, по сравнению с первым туром президентских выборов-2019 на 14 %.

Второе-третье места делят соглава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (плюс 1,4% по сравнению с 2019-м) и предшественник Зеленского в кресле президента Украины Петр Порошенко (минус 4,3%).

Среди кандидатов в президенты на прежних выборах больше потеряла голоса Юлия Тимошенко . Напомним, в 2019 году в первом туре она набрала 13,4% и получила третий результат. Сегодня ее рейтинг составляет 6,9%. Соответственно, "растерянно" 6,5% электората.

Остальные потенциальные кандидаты не преодолели и 5%: Игорь Смешко - 4,9%, Олег Ляшко - 4%, Анатолий Гриценко - 3,3%, Руслан Кошулинский - 2,5%, Александр Вилкул - 1,9%, Роман Бессмертный - 1,1%.

В КМИС вычислили, что 1,2% испортили бы бюллетень.

Справка: Киевский международный институт социологии (КМИС) методом личного интервью опросил 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

  • Напомним, согласно тому же опросу, если бы выборы состоялись в феврале, в Раду прошли только 4 партии

 

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