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Espreso.tvОбществоЭкономики в странах Вышеградской четверки уже обогнали некоторые государства Западной Европы, - МВФ

Экономики в странах Вышеградской четверки уже обогнали некоторые государства Западной Европы, - МВФ


фото: reuters
Польша через 30 лет после падения коммунизма и начала рыночных реформ по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередила еще одну страну Западной Европы - Португалию

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные МВФ.

Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют 2019 году в Польше составил $ 33 991, не более, чем в Португалии ($ 33 665). Грецию Польша обошла еще четыре года назад.

Газета отмечает, что по прогнозам МВФ, в этом году экономика Португалии будет развиваться в темпе 1,6 процента против 3,1 процента в случае польской экономики.

Португалию, как и Польшу, опередила Венгрия. "Чехия ($ 38,8 тыс.) приблизилась к уровню Италии ($ 40,4 тыс.). Власть в Риме не смогла преодолеть экономическую стагнацию в течение четырех десятилетий, тогда как чешская экономика развивается достаточно быстро. Однако большим вызовом странам нашего региона будет достичь уровня Испании ($ 41,6 тыс.), которая (важный знак) в прошлом году стала богаче Италии ", - говорится в материале.

Россия ($ 29,6 тыс.) опустилась ниже Греции ($ 30,2 тыс.), а Беларусь ($ 20,6 тыс.) уже оказалась беднее Мексики ($ 20,9 тыс.). Украина ($ 9,7 тыс.) чуть превосходит Марокко ($ 9,2 тыс.).

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