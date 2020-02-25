Денисова требует от РФ сведений об украинке Довгополой, задержанной оккупантами в Крыму за "госизмену"
Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.
"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения где именно на территории РФ содержится незаконно заключена гражданка Украины Галина Довгополая", - говорится в сообщении.
Денисова отметила, что Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену. Последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, поскольку родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, обеспечении правовой и медицинской помощью", - добавила украинский омбудсмен.
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