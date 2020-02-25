Денисова требует от РФ сведений об украинке Довгополой, задержанной оккупантами в Крыму за "госизмену"

25 февраля, 2020, 18:36

Пока нет официального подтверждения о местонахождении незаконно заключенной в РФ украинки Галины Довгополой

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения где именно на территории РФ содержится незаконно заключена гражданка Украины Галина Довгополая", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену. Последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, поскольку родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, обеспечении правовой и медицинской помощью", - добавила украинский омбудсмен.