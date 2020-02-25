Дело Шеремета: "Для СИЗО доказательств достаточно, а для суда - нет", - Рябошапка
Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил в эфире " 5 канала.
Рябошапка уверен, что подозрения по резонансному делу об убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованы.
Также он отметил, что доказательств по делу убийства Павла Шеремета сейчас недостаточно, чтобы передать дело в суд.
"Подозрения качественные. Доказательств, для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными. И не один раз. Сейчас, чтобы передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств. Сейчас следствие именно этим занимается", - заявил генеральный прокурор.
- Напомним, 16 января адвокат подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде
- 29 января прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы
- 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд не хватает доказательств
- 12 февраля Нацполиция предоставила новые доказательства по делу убийства Шеремета
- Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители минимум должны извиниться
- Адвокаты Андрея Антоненко заявили, что разница в росте зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины и подозреваемого составляет почти 10 см
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