Дело Шеремета: "Для СИЗО доказательств достаточно, а для суда - нет", - Рябошапка

25 февраля, 2020, 18:58

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил в эфире " 5 канала.

Рябошапка уверен, что подозрения по резонансному делу об убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованы.

Также он отметил, что доказательств по делу убийства Павла Шеремета сейчас недостаточно, чтобы передать дело в суд.

"Подозрения качественные. Доказательств, для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными. И не один раз. Сейчас, чтобы передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств. Сейчас следствие именно этим занимается", - заявил генеральный прокурор.