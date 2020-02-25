Cтолкновения в Новых Санжарах: прокуроры требуют ареста пяти человек
Об этом на брифинге в Новых Санжарах заявил советник главы МВД Иван Варченко, сообщает Укринформ.
"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения лицам, получившим подозрения в организации массовых беспорядков по статье 294 Уголовного кодекса", - сообщил он.
Советник министра напомнил, что ранее одному человеку было сообщено о подозрении по 345 статье УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
"А пять человек, в отношении которых сегодня меру пресечения будет рассматривать полтавский суд, получили подозрения по статье 294 УК (организация массовых беспорядков), санкция статьи - от 5 до 8 лет", - сказал Варченко.
Отвечая на вопрос относительно меры пресечения этим пяти лицам, Варченко отметил: "Мы говорим о содержании под стражей".
Также он заверил, что сил и средств Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно, чтобы обеспечить общественный порядок и на территории объекта обсервации, и на территории поселка Новые Санжары. "Более того, их достаточно, чтобы по всей Украине обеспечивать общественный порядок, права и свободы граждан. Поэтому в зависимости от тех или иных обстоятельств мы немного увеличиваем или уменьшаем количество имеющихся непосредственно на месте (правоохранителей, - ред.) Понятно, что есть резервы", - уточнил советник министра.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили, в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители.
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