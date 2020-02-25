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Espreso.tvОбществоCтолкновения в Новых Санжарах: прокуроры требуют ареста пяти человек

Cтолкновения в Новых Санжарах: прокуроры требуют ареста пяти человек


фото: reuters
Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения пяти лицам в виде содержания под стражей после столкновений в Новых Санжарах на Полтавщине

Об этом на брифинге в Новых Санжарах заявил советник главы МВД Иван Варченко, сообщает Укринформ.

"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения лицам, получившим подозрения в организации массовых беспорядков по статье 294 Уголовного кодекса", - сообщил он.

Советник министра напомнил, что ранее одному человеку было сообщено о подозрении по 345 статье УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

"А пять человек, в отношении которых сегодня меру пресечения будет рассматривать полтавский суд, получили подозрения по статье 294 УК (организация массовых беспорядков), санкция статьи - от 5 до 8 лет", - сказал Варченко.

Отвечая на вопрос относительно меры пресечения этим пяти лицам, Варченко отметил: "Мы говорим о содержании под стражей".

Также он заверил, что сил и средств Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно, чтобы обеспечить общественный порядок и на территории объекта обсервации, и на территории поселка Новые Санжары. "Более того, их достаточно, чтобы по всей Украине обеспечивать общественный порядок, права и свободы граждан. Поэтому в зависимости от тех или иных обстоятельств мы немного увеличиваем или уменьшаем количество имеющихся непосредственно на месте (правоохранителей, - ред.) Понятно, что есть резервы", - уточнил советник министра.

 

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