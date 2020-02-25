Беларусь будет импортировать нефть по трубопроводу Одесса-Броды с марта

25 февраля, 2020, 15:56

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте 2020 года

Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, передает РБК-Украина.

Как отметил Сизов, сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину.

"Используется трубопроводная инфраструктура, нефтепровод Одесса-Броды, как самый быстрый и надежный транспорт", - сообщил он.

По словам заместителя председателя концерна "Белнефтехим", возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.

"Поставки по "десса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов журналистам.