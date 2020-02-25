 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБеларусь будет импортировать нефть по трубопроводу Одесса-Броды с марта

Беларусь будет импортировать нефть по трубопроводу Одесса-Броды с марта


фото: belros.tv
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте 2020 года

Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, передает РБК-Украина.

Как отметил Сизов, сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину.

"Используется трубопроводная инфраструктура, нефтепровод Одесса-Броды, как самый быстрый и надежный транспорт", - сообщил он.

По словам заместителя председателя концерна "Белнефтехим", возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.

"Поставки по "десса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов журналистам.

  • Напомним, 19 февраля украинский посол в Минске заявил о готовности Украины к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов по нефтепроводу Одесса-Броды

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать