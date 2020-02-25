Беларусь будет импортировать нефть по трубопроводу Одесса-Броды с марта
25 февраля, 2020, 15:56
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте 2020 года
Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, передает РБК-Украина.
Как отметил Сизов, сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину.
"Используется трубопроводная инфраструктура, нефтепровод Одесса-Броды, как самый быстрый и надежный транспорт", - сообщил он.
По словам заместителя председателя концерна "Белнефтехим", возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.
"Поставки по "десса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов журналистам.
- Напомним, 19 февраля украинский посол в Минске заявил о готовности Украины к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов по нефтепроводу Одесса-Броды
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