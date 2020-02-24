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Espreso.tvОбществоЗеленский не ставил задач САП, - Холодницкий

Зеленский не ставил задач САП, - Холодницкий

Глава Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал рабочей встречу с президентом Владимиром Зеленским, когда тот дал САП и НАБУ три месяца на результат в расследовании резонансных дел

Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина .

Глава САП отметил, что было очень много инсинуаций по этому поводу. По его словам, Зеленский не ставил и не может ставить им никаких задач.

"Это была рабочая встреча по активизации антикоррупционных действий. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я требую от своих прокуроров , но я не могу прыгнуть выше головы ", - отметил он.

  • Напомним, что 31 мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и САП дал им три месяца, чтобы достичь прогресса в расследовании резонансных дел.
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