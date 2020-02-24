Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Сирии

24 февраля, 2020, 13:52

Израиль нанес удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и на территории Сектора Газы в ответ на ракетный обстрел

Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Израиль открыл огонь по югу от Дамаска, поскольку там находится "центр деятельности" Исламского джихада ", после того, как вечером, 23 февраля, палестинские бойцы выпустили около 20 ракет по югу страны.

Накануне израильские военные зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, другие снаряды упали в полях или необитаемых районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.