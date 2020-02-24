Из-за коронавируса: цены на золото взлетели до максимума с 2013 года
24 февраля, 2020, 14:33
В понедельник цены на золото выросли более чем на 2% - до самого высокого уровня с февраля 2013 года. Стоимость золота выросла до $ 1678,58 за унцию, а затем немного снизилась
Об этом пишет НВ.Бизнес .
Фондовые рынки в Европе на открытии торгов начали падать: FTSE 100, ведущий индекс Британской фондовой биржи упал более чем на 2% на открытии торгов. Миланский индекс FTSE MIB упал всего - более чем на 4%. Франкфуртский индекс Dax и парижский Cac-40 упали более чем на 3%.
Авиакомпании и туристические фирмы пострадали особенно сильно. Кроме коронавируса, на них повлияли песчаные бури на Канарских островах.
- Напомним, согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
- Сегодня появилась информация, что в Китае разработана вакцина, которая предварительно показала эффективность против коронавируса .
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