Из-за коронавируса: цены на золото взлетели до максимума с 2013 года

24 февраля, 2020, 14:33

В понедельник цены на золото выросли более чем на 2% - до самого высокого уровня с февраля 2013 года. Стоимость золота выросла до $ 1678,58 за унцию, а затем немного снизилась

Об этом пишет НВ.Бизнес .

Фондовые рынки в Европе на открытии торгов начали падать: FTSE 100, ведущий индекс Британской фондовой биржи упал более чем на 2% на открытии торгов. Миланский индекс FTSE MIB упал всего - более чем на 4%. Франкфуртский индекс Dax и парижский Cac-40 упали более чем на 3%.

Авиакомпании и туристические фирмы пострадали особенно сильно. Кроме коронавируса, на них повлияли песчаные бури на Канарских островах.