Выборы в Польше: Дуда может проиграть во втором туре - опрос

24 февраля, 2020, 17:41

Действующий президент Польши Дуда в первом туре президентских выборов набирает больше всего голосов поддержки, однако во втором туре он может проиграть одному из своих политических оппонентов, лидеру Польской крестьянской партии (PSL) Владиславу Ксиняку-Камышу

Об этом говорится в опросе, проведенном центром United Survey для изданий Rmf.fm и Dziennik Gazeta Prawna.

Как информируется, в первом туре выборов Дуда, которого поддерживает правящая правоконсервативная партия "Право и Справедливость" (PiS), с 42% поддержки значительно опережает всех своих конкурентов. Речь идет о кандидатке либеральной Гражданской коалиции Малгожате Кидаве-Блонской (22%), лидере Польской крестьянской партии Владиславе Косиняк-Камыш (10,4%), кандидате от Новой левой Роберте Бедроне (8,2%), а также независимого кандидата Шимоне Головне (7,4%) и представителе националистической Конфедерации Кшиштофе Босаке с 4,1% поддержки.

В то же время во втором туре выборов преимущество Дуды может быть незначительным, а в одном случае он даже проигрывает своему оппоненту. В частности, во втором туре Дуда на 8% опережает Кидаву Блонскую: 49,6% против 41,6%, но уступает Косиняку Камышу: 43,9% против 45,9%.

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Как известно, первый тур президентских выборов в Польше состоится 10 мая, а возможный второй - 24 мая. До 26 марта каждый из кандидатов должен собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку и представить их в Государственной избирательной комиссии страны.

Исследование проведено социологической компанией United Survey Company 22 февраля. Было опрошено 1,1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Польши методом телефонного опроса по основным социально-демографическим показателям.