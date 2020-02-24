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Espreso.tvОбществоВласти Китая из-за коронавируса запрещают поедание диких животных

Власти Китая из-за коронавируса запрещают поедание диких животных


фото: reuters
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил запрет на потребление в пищу и незаконную торговлю дикими животными, которые считаются вероятным источником коронавируса

Об этом пишет CNN.

Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы «защитить общественное здоровье и экологическую безопасность».

Этот шаг направлен на то, чтобы "полностью запретить поедание диких животных", а также "бороться с незаконной торговлей дикими животными".

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Использование диких животных в научных исследованиях, медицине и на выставках теперь требует "строгой проверки и одобрения" надзорного ведомства.

Власти Китая с 26 января приостановили торговлю дикими животными в попытке остановить распространение коронавируса.

Китайские ученые изначально предполагали, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке в Ухане, который стал эпицентром распространения COVID-19.

  • Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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