Власти Китая из-за коронавируса запрещают поедание диких животных
Об этом пишет CNN.
Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы «защитить общественное здоровье и экологическую безопасность».
Этот шаг направлен на то, чтобы "полностью запретить поедание диких животных", а также "бороться с незаконной торговлей дикими животными".
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Использование диких животных в научных исследованиях, медицине и на выставках теперь требует "строгой проверки и одобрения" надзорного ведомства.
Власти Китая с 26 января приостановили торговлю дикими животными в попытке остановить распространение коронавируса.
Китайские ученые изначально предполагали, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке в Ухане, который стал эпицентром распространения COVID-19.
- Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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