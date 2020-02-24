Власти Китая из-за коронавируса запрещают поедание диких животных

24 февраля, 2020, 16:04

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил запрет на потребление в пищу и незаконную торговлю дикими животными, которые считаются вероятным источником коронавируса

Об этом пишет CNN.

Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы «защитить общественное здоровье и экологическую безопасность».

Этот шаг направлен на то, чтобы "полностью запретить поедание диких животных", а также "бороться с незаконной торговлей дикими животными".

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Использование диких животных в научных исследованиях, медицине и на выставках теперь требует "строгой проверки и одобрения" надзорного ведомства.

Власти Китая с 26 января приостановили торговлю дикими животными в попытке остановить распространение коронавируса.

Китайские ученые изначально предполагали, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке в Ухане, который стал эпицентром распространения COVID-19.