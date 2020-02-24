В Южной Корее количество погибших от коронавируса снова выросло
24 февраля, 2020, 15:30
В понедельник, 24 февраля, в Южной Корее зафиксировали восьмую смерть в стране от коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, лицо находилось в больнице в Чонгдо недалеко от города Тэгу, где ранее произошла вспышка коронавируса. Таким образом, число жертв вируса в Южной Корее возросло до 8 человек.
"Если мы не сможем эффективно заблокировать распространение в регионе Тэгу, есть большие риски, это приведет к общенациональному распространению", - заявила вице-министр здравоохранения Южной Кореи.
Также власти страны сообщили о 231 новом случае заболевания коронавируса. Всего, по состоянию на 14:00 24 февраля в Южной Корее известно о 833 случаях инфицирования.
- Напомним, что в Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса.
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