В XVIII в. Россия имела свое оправдание искусственного раздела Польши. То же самое Москва пытается сейчас сделать с Украиной, - польский дипломат Ежи Марек Новаковский

24 февраля, 2020, 17:18

В отношениях с Украиной современная Россия повторяет опыт завоевания Польши. Не новыми являются и подходы Кремля к навязыванию своей воли остальной Европе

Об этом дипломат, политик, эксперт по вопросам международной безопасности и бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковски заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Помним об истории. В свое время прогрессивный, сейчас очень положительно описанный в историографии Запад поддерживал раздел Польши, потому что россияне объясняли, что они сделали вторжение в Польшу в XVIII веке, для того чтобы бороться с анархией и чтобы защищать преследуемую православную общину. Поэтому сейчас россияне говорят, что они защищают преследуемых в Украине россиян. Хотя этих россиян никто не преследует. Я не слышал об этом", - пояснил он.

По его словам, с целью дальнейшего расчленения Украины страна-агрессор сейчас пытается прибегнуть к двум принципиально важным для нее шагам - полностью оккупировать Беларусь, таким образом взяв Украину "в клещи" и "парализовав" ее, и заставить официальный Киев согласиться на федеративное устройство с особым статусом ОРДЛО.

"Сейчас следует защищать Украину как унитарное государство. Надо противиться попыткам федерализировать Украину. Прошу помнить, что федерализация Украины - это приглашение различных внешних игроков к вмешательству во внутренние дела страны и де-факто к ведению ее к распаду", - подчеркнул дипломат.

Если Россия сможет закрепить внутри Украины автономный статус оккупированных районов Донбасса, подобно тому как в свое время произошло с Арменией и Молдовой, которые теперь имеют в своем составе "автономные республики" Нагорный Карабах и Приднестровье, это "привяжет" украинцев к Москве, считает Новаковский.

"Боюсь что они (россияне, - ред.) будут пытаться держать этот конфликт замороженным, чтобы он блокировал любую активность Украины. Армения является страной, глубоко зависимой от России. Прежде всего из-за Карабаха ... Речь идет о том же самом в Молдове, где они удерживают искусственную "Приднестровскую республику". И так же они хотят поступить с Украиной. Дело Донбасса (по замыслу Кремля, - ред.) должно быть гирей на ноге Украины, которая собьет украинцев с мечты о Европейском Союзе и НАТО, а в определенный момент эта гиря на ноге , когда наступит благоприятная политическая конъюнктура, должна втянуть Украину в российское море и окончательно потопить ее ", - предостерег политик.