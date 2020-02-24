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Espreso.tvОбществоВ США местные чиновники сопротивляются размещению больных коронавирусом, - New York Times

В США местные чиновники сопротивляются размещению больных коронавирусом, - New York Times

Центральная власть Соединенных Штатов предстает перед трудностями в планировании карантина для зараженных коронавирусом американцев из-за сопротивления со стороны чиновников штатов и представителей местного самоуправления

Об этом пишет The New York Times.

"Неопределенность и недоверие мешают федеральным попыткам спланировать карантин американцев, зараженных коронавирусом. По меньшей мере, 34 человека в Соединенных Штатах сдали положительный тест на вирус, большинство из них после поездки за границу, и власти предупредили о серьезности угрозы", - говорится в статье.

Город Коста-Меса в штате Калифорния обратился в суд, чтобы заблокировать попытки штата и федеральных чиновников, по крайней мере временно, разместить десятки людей, эвакуированных из Азии, в государственном жилом центре на городской территории.

На спешно созванной пресс-конференции в субботу выборные должностные лица в Коста-Мессе, городе с населением 113 тыс. человек, расположенном примерно в 40 милях к югу от Лос-Анджелеса, выразили несогласие с планом штата по отправке десятков пациентов в центр развития Fairview, почти пустую государственную больницу, которая ранее использовалась для людей с нарушениями развития.

"Мы - сочувствующее сообщество. Но мы не собираемся оставаться тем местом, куда все сбрасывают свои кризисы и ожидают, что мы исправим их", - сказала мэр города Катрина Фоули.

Местным чиновникам в Коста-Мессе сообщили о плане в четверг вечером, они запросили экстренный судебный запрет в федеральный суд в пятницу. Суд вынес временный запрет, и вопрос о его продлении рассмотрят в понедельник во второй половине дня.

Федеральное правительство заявило суду, что запрос города был юридически необоснован и что "он ставит под угрозу безопасность и благосостояние американского народа", препятствуя усилиям штата и федерального уровня по преодолению кризиса.

Официальные лица штата Алабама также с тревогой отреагировали на новость о том, что пациентов с коронавирусом уже в среду могут отправить в здание Федерального управления по чрезвычайным ситуациям на бывшей военной базе в Анистон.

В воскресенье губернатор Алабамы Кей Айви заявила, что поздно вечером в пятницу она узнала о плане Департамента здравоохранения и социальных служб по переводу некоторых пациентов, эвакуированных из круизного лайнера "Daimond Princess", на бывшую военную базу в Анистон. Она быстро сообщила об этом сенаторам и членам Конгресса от Алабамы.

"Я совершенно ясно дала понять, что, в то время как штат Алабама хочет тесно сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы помочь американцам, у которых, возможно, был положительный результат на коронавирус, были некоторые серьезные опасения по поводу того, почему был выбран объект в Аннистоне и как с логистической точки зрения, все это будет проводиться. Прежде всего, мой приоритет - защищать людей Алабамы", - говорится в ее заявлении.

Министерство здравоохранения штата Алабама позже опубликовало заявление, в котором говорилось, что федеральные чиновники заверили, что план размещения пациентов в Аннистоне является всего лишь резервным планом на случай, если учреждения в других штатах не смогут справиться с нагрузкой, и что ни одного пациента не планируют отправлять в Алабаму.

  • Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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