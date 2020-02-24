В правительстве ожидают активный рост экономики в 2020 году
24 февраля, 2020, 12:29
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитывают на активный рост экономики Украины в 2020 году
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.
"Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5% ... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7%. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-й, и мы восстановимся ", - заявил Милованов.
- Отметим, в конце 2019 темп экономического роста Украины значительно замедлился: с 4,1-4,2% в середине года рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 составил 1,5% .
- Такое замедление в правительстве объясняют падением в металлургическом производстве и теплой зимой, ведь украинцы стали потреблять меньше газа и отопления, что повлияло на показатели роста энергетической отрасли.
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