В правительстве ожидают активный рост экономики в 2020 году

24 февраля, 2020, 12:29

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитывают на активный рост экономики Украины в 2020 году

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.

"Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5% ... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7%. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-й, и мы восстановимся ", - заявил Милованов.