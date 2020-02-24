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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО почти миллион человек имеют украинскую "биометрику"

В ОРДЛО почти миллион человек имеют украинскую "биометрику"


фото: dpchas
По состоянию на февраль 2020 года более 950 000 человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу

Об этом сообщает DW .

"По состоянию на середину февраля 2020 года оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, что для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо имеет, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.

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