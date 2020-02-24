В ОРДЛО почти миллион человек имеют украинскую "биометрику"
24 февраля, 2020, 12:13
По состоянию на февраль 2020 года более 950 000 человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу
Об этом сообщает DW .
"По состоянию на середину февраля 2020 года оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области", - говорится в сообщении.
По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.
Напомним, что для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо имеет, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.
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