В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболело 14,5 тыс. человек, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 9233 (снижение на 4,4%), взрослых - 5358 человек (снижение на 5,8%) ", - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая.

В медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачен 51 481 человек", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях.

Сейчас в 56 учебных заведениях восстановлено образовательный процесс.