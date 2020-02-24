В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболело 14,5 тыс. человек, - КГГА
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая.
В медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.
"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачен 51 481 человек", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях.
Сейчас в 56 учебных заведениях восстановлено образовательный процесс.
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