В Киеве иностранец сбил насмерть мужчину

24 февраля, 2020, 08:59

В начале Бориспольского шоссе произошло смертельное ДТП с участием пешехода

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

На выезде из Киева иностранец сбил насмерть мужчину. Водитель Jeep только выехал на шоссе в крайней левой полосе, как перед автомобилем выскочил человек.

Водитель внедорожника, гражданин Германии, пытался избежать столкновения, однако ему это сделать так и не удалось. Произошел наезд на пешехода.

Автомобиль остановился в 400 метрах от места столкновения. Сразу же была вызвана полиция и скорую. Медики "скорой" констатировали смерть 32-летнего мужчины.

Авария произошла над подземным переходом. Работники СОГ выяснять все детали инцидента.