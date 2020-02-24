В Киеве иностранец сбил насмерть мужчину
24 февраля, 2020, 08:59
В начале Бориспольского шоссе произошло смертельное ДТП с участием пешехода
Об этом сообщают Вартови. Еспресо .
На выезде из Киева иностранец сбил насмерть мужчину. Водитель Jeep только выехал на шоссе в крайней левой полосе, как перед автомобилем выскочил человек.
Водитель внедорожника, гражданин Германии, пытался избежать столкновения, однако ему это сделать так и не удалось. Произошел наезд на пешехода.
Автомобиль остановился в 400 метрах от места столкновения. Сразу же была вызвана полиция и скорую. Медики "скорой" констатировали смерть 32-летнего мужчины.
Авария произошла над подземным переходом. Работники СОГ выяснять все детали инцидента.
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