В Киеве микроавтобус влетел в кроссовер и перевернулся, образовалась пробка

24 февраля, 2020, 22:16

Вечером 24 февраля в Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen, кроссовера Honda и легковушки Citroen

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла на Набережном шоссе. По словам водителя микроавтобуса Volkswagen, он двигался за кроссовером Honda по средней полосе. Пытаясь опередить Honda, водитель микроавтобуса перестроился вправо и вдруг увидел припаркованный Citroen. Водитель Volkswagen экстренно затормозил, микроавтобус понесло боком, после чего он ударил Honda и перевернулся на бок.

Honda от удара раскрутилась и ударила Citroen, припаркованный без водителя в правой полосе.

К счастью, никто из водителей серьезных повреждений не получил, от госпитализации все участники ДТП отказались.

В результате аварии образовалась пробка от моста Метро в направлении Почтовой площади.