В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: 12 пострадавших, образовалась пробка

24 февраля, 2020, 18:28

Вечером 24 февраля на Харьковской площади в Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика МАЗ

Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, авария произошла около 17:20. Грузовик остановился на красный сигнал светофора, маршрутка не успела вовремя остановиться и на скорости врезалась в МАЗ.

В результате столкновения пострадали 12 человек, из которых 11 были госпитализированы. Больше всего пострадал водитель маршрутки - его забрали в больницу в средне-тяжелом состоянии.

В результате происшествия перекрыто две полосы движения в направлении Борисполя, образовалась пробка.