В Крыму задокументировано более 300 фактов преследования журналистов оккупантами, - Freedom House
24 февраля, 2020, 20:34
За время оккупации Россией украинского Крыма на полуострове зафиксировано более 300 фактов преследования журналистов и блогеров оккупационными властями
Об этом говорится в отчете Центра прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группы, передает международная правозащитная организация Freedom House.
"За шесть лет оккупации Крыма правозащитницы зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров на полуострове со стороны оккупационных властей и силовых структур", - говорится в сообщении.
В частности, за время оккупации зафиксировано 11 уголовных и 13 административных дел против журналистов и блоггеров, 23 физических нападения, 20 обысков, 8 случаев пыток, 47 произвольных задержаний, 48 случаев захвата или повреждения техники, 30 случаев угроз и более 100 препятствований в съемке.
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