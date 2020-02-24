В Кракове госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

24 февраля, 2020, 10:45

К Университетской больнице в польском городе Краков госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает RMF24 .

Пациент в последнее время находился в Азии, но не в Китае. Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Но заболевание еще ни у кого не подтверждали.