В Кракове госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
24 февраля, 2020, 10:45
К Университетской больнице в польском городе Краков госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает RMF24 .
Пациент в последнее время находился в Азии, но не в Китае. Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Но заболевание еще ни у кого не подтверждали.
- Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
- Южная Корея сообщила о 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 763. Семь человек умерли.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!