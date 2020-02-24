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Espreso.tvОбществоВ Кракове госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

В Кракове госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

К Университетской больнице в польском городе Краков госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает RMF24 .

Пациент в последнее время находился в Азии, но не в Китае. Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Но заболевание еще ни у кого не подтверждали.

  • Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
  • Южная Корея сообщила о 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 763. Семь человек умерли.
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