В Калифорнии закрыли улицу из-за атаки 40 тыс. пчел-убийц
Об этом сообщает The Guardian.
Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, живших в водосточной трубе местного отеля. После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский. Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения.
Африканизованные пчелы произошли от гибрида африканских и европейских пчел, экспериментально выведенных в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили название "пчелы-убийцы".
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