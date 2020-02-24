В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, 15 человек ранены

24 февраля, 2020, 17:32

В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей

В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения, сообщает HNA.

По данным полиции, водитель автомобиля арестован. Намеренно ли водитель въехал в толпу, пока неизвестно. Однако свидетели утверждают, что водитель объехал барьер во время ходьбы, а затем набрал полный газ в толпе.

Мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард Кубат, находятся на месте. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.

На месте работают десятки бригад скорой помощи. Также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.