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Espreso.tvОбществоВ Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, 15 человек ранены

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, 15 человек ранены


фото: reuters
В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей

В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения, сообщает HNA.

По данным полиции, водитель автомобиля арестован. Намеренно ли водитель въехал в толпу, пока неизвестно. Однако свидетели утверждают, что водитель объехал барьер во время ходьбы, а затем набрал полный газ в толпе.

Мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард Кубат, находятся на месте. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.

На месте работают десятки бригад скорой помощи. Также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.

  • Напомним, 14 июля 2016 г. 31-летний тунисец на 19-тонном грузовике въехал в толпу людей. Погибли 86 человек.
  • В апреле 2017 в центре Стокгольма грузовик, за рулем которой был исламист-беженец из Узбекистана, въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц города, затем врезался в витрину магазина и вспыхнул. На месте погибли четыре человека, один человек умер в больнице. 15 человек тогда получили ранения.

 

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