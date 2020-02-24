В ГБР до начала акции за отставку Венедиктовой подогнали автозаки. ФОТОФАКТ

24 февраля, 2020, 18:59

Вечером 24 февраля вблизи места расположения Государственного бюро расследований появились автозаки

Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Юсов.

"Автозаки и сотни разноуниформных правоохранителей уже под ГБР, готовятся присоединиться к акции за отставку ватницы Венедиктовой). Начало в 19:00", - написал Юсов.

Ранее общественное Движение сопротивления капитуляции анонсировало акцию протеста с требованием увольнения руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой.

"Таким, как Венедиктова и адвокат Януковича Бабиков, не место в ГБР. Поэтому сегодня, в 19:00, мы идем в ГБР (ул. Петлюры, 15) с требованием немедленной отставки указанных персон", - заявили в движении сопротивления капитуляции.