 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГБР до начала акции за отставку Венедиктовой подогнали автозаки. ФОТОФАКТ

В ГБР до начала акции за отставку Венедиктовой подогнали автозаки. ФОТОФАКТ

Вечером 24 февраля вблизи места расположения Государственного бюро расследований появились автозаки

Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Юсов.

"Автозаки и сотни разноуниформных правоохранителей уже под ГБР, готовятся присоединиться к акции за отставку ватницы Венедиктовой). Начало в 19:00", - написал Юсов.

Ранее общественное Движение сопротивления капитуляции анонсировало акцию протеста с требованием увольнения руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой.

"Таким, как Венедиктова и адвокат Януковича Бабиков, не место в ГБР. Поэтому сегодня, в 19:00, мы идем в ГБР (ул. Петлюры, 15) с требованием немедленной отставки указанных персон", - заявили в движении сопротивления капитуляции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать