Уровень недоверия к Зеленскому с сентября вырос втрое, - опрос

24 февраля, 2020, 16:03

Президенту Владимиру Зеленскому в феврале не доверял 41% украинцев. В прошлом сентябре таких было только 13,5%

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы "Центра Разумкова".

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Церкви (62,5%), Государственной пограничной службе (60%), волонтерским организациям (60 %), Национальной гвардии Украины (60%), СМИ Украины (52,5%), президенту Украины (51,5%), добровольческим батальонам (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), коммерческим банкам (71,5%), местным судам (71%), политическим партиям (70%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (65%), Верховной Раде Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65 %), Правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%), Национальному банку Украины (60%), профсоюзам (51%).

Уровень доверия к Президенту Украины В. Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 - тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%, в феврале 2020 - соответственно 51,5% и 41%.

Верховной Раде Украины в сентябре 2019 доверяли 57% опрошенных, не доверяли 25%, в феврале 2020 - соответственно 28% и 65%.

Правительству в сентябре 2019 доверяли 57% респондентов, не доверяли - 22%, в феврале 2020 г. - соответственно, 28% и 64,5%.

Чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 41%, в октябре 2019 г. так считали 41,5% респондентов, в ноябре - 44%). Вместе с тем, по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (ее сейчас разделяют 14%, тогда как в октябре - 29%, в ноябре - 25 %), и возросла доля тех, кто считает, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении - 37%, тогда как в октябре эту точку зрения разделяли 20%, в ноябре - 23%).

Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 13%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, с 9 % до 20% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

Деятельность фракции Партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%. Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 г., когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно. Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции Партии "Европейская солидарность" по сравнению с сентябрем 2019 выросла с 58,5% до 70%, фракции Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - с 54% до 65%, фракции партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина "- с 44% до 62%, фракции партии" Голос "- с 35% до 56%, депутатской группы" За будущее "- с 28% до 41,5%.

36% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет больше негативных последствий для страны, 23% - что это будет больше положительных последствий, а 26% - что будет примерно одинаковой степени положительные и отрицательные последствия. В сентябре 2019 большинство опрошенных (52%) считали, что это будет больше положительных последствий для страны.

Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, только у двух из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: В. Зеленский (ему доверяют 52% опрошенных, не доверяют 39%) и А. Сенцов (соответственно 39% и 33%). Доля тех, кто доверяет Д. Разумкову (45%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ему не доверяет (43%). Большинству других политиков, представленных в опроснике, граждане Украины не доверяют. Так, не доверяют П.Порошенко 80% опрошенных, В. Медведчуку - 75,5%, А. Авакову - 74%, Тимошенко -71%, Ю. Бойко - 70%, А. Гончаруку - 63%, С. Вакарчуку - 62%.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую Солидарность" - 13%, за ВО "Батькивщина" - 10%, за Партию "Сила и честь" - 5%. По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки Партии "Слуга народа" (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10 %), за Партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). 15% из них намерены голосовать за Ю. Бойко, 13,5% - за П.Порошенко, 10% - за Ю.Тимошенко.

Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 року.Опиталы 2018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.