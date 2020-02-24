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Espreso.tvОбществоУкрзализныця будет распределять грузовые вагоны через голландские аукционы

Укрзализныця будет распределять грузовые вагоны через голландские аукционы

Правление оператора железных дорог "Укрзализныци" решило распределять грузовые вагоны на голландских аукционах через систему ProZorro.Продажи

Решение принято для оперативной реакции на сезонные колебания спроса на подвижной состав, сообщила пресс-служба компании.

"Вторая причина падения спроса на вагоны" Укрзализныци "- увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и гибкость в их ценообразовании", - прокомментировал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

В течение следующей недели руководство "Укрзализныци" обещает провести встречи с представителями профильных ассоциаций и участниками рынка для знакомства с новым предложением, разработанная совместно со специалистами ProZorro.Продажи.

Первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.

 

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