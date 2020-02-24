Укрзализныця будет распределять грузовые вагоны через голландские аукционы
24 февраля, 2020, 09:55
Правление оператора железных дорог "Укрзализныци" решило распределять грузовые вагоны на голландских аукционах через систему ProZorro.Продажи
Решение принято для оперативной реакции на сезонные колебания спроса на подвижной состав, сообщила пресс-служба компании.
"Вторая причина падения спроса на вагоны" Укрзализныци "- увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и гибкость в их ценообразовании", - прокомментировал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.
В течение следующей недели руководство "Укрзализныци" обещает провести встречи с представителями профильных ассоциаций и участниками рынка для знакомства с новым предложением, разработанная совместно со специалистами ProZorro.Продажи.
Первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!