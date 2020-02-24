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Espreso.tvОбществоВручили ноту: Украина вызвала посла Сербии из-за российского обозначения Крыма на ярмарке в Белграде

Вручили ноту: Украина вызвала посла Сербии из-за российского обозначения Крыма на ярмарке в Белграде

24 февраля посол Сербии в Украине Ацу Йованович был приглашен в МИД, и ему была выражена глубокая обеспокоенность по поводу размещения символики т.н. "Республики Крым" на Международной ярмарке в Белграде

Об этом сообщает пресс-сужба Министерства иностранных дел Украины.

"24 февраля 2020 г. в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии в Украине Ацу Йованович, и ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что внимание сербского дипломата было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии.

 

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