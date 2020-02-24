 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский хоккеист забросил невероятную шайбу в УХЛ

Украинский хоккеист забросил невероятную шайбу в УХЛ


фото: dynamo.kharkiv.ua
Защитник "Динамо" Руслан Лисин забил красивый гол с нейтральной зоны в матче УХЛ

Об этом сообщает sport.ua.

В матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Динамо", который считался аутсайдером встречи, уверенно обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота соперников 4 шайбы.

Украшением матча стала забавная шайба от защитника харьковчан Руслана Лисина, забросившего в ворота Максима Дуве с нейтральной зоны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать