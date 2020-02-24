Украинский хоккеист забросил невероятную шайбу в УХЛ
24 февраля, 2020, 19:04
Защитник "Динамо" Руслан Лисин забил красивый гол с нейтральной зоны в матче УХЛ
Об этом сообщает sport.ua.
В матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Динамо", который считался аутсайдером встречи, уверенно обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота соперников 4 шайбы.
Украшением матча стала забавная шайба от защитника харьковчан Руслана Лисина, забросившего в ворота Максима Дуве с нейтральной зоны.
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