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Espreso.tvСпортУкраинский футболист забил очередной гол в чемпионате Кипра

Украинский футболист забил очередной гол в чемпионате Кипра


фото: ethnikosachnasfc.com
В матче 21-го тура чемпионата Кипра за "Этникос" отличился украинский футболист Игорь Худобяк

Об этом сообщает официальный xristos ellinas в youtube.

В матче 21-го тура чемпионата Кипра "Этникос" в домашнем матче разгромил "Анортосис" со счетом 5: 0. За хозяев выступают двое украинцев Игорь Худобяк и Илья Марковский, а за гостей Евгений Селин.

Худобяк отыграл весь матч и отметился голом, реализовав пенальти на 28-й минуте. Марковский вышел на поле на 70-й минуте. За "Анортосис" весь матч отыграл бывший защитник сборной Украины Евгений Селин.

В текущем сезоне 35-летний Худобяк провел 16 матчей и забил 3 гола.

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