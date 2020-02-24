Украинские суды признали недостаток средств на бумажные извещения по почте - Opendatabot

24 февраля, 2020, 15:38

Украинские суды признались, что у них не хватает бюджета на услуги почты, и они не смогут извещать украинцев через письма

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

В частности, Ивано-Франковский апелляционный суд сообщил о том, что прекращает отправлять бумажные извещения о заседаниях.

"Ежемесячно суд тратил около 75 тысяч гривень на услуги почты, тогда как в бюджете на это заложена в пять раз меньше сумма", - говорится в сообщении.

"Чтобы не затягивать рассмотрение судебных дел из-за неявки участников, администрация Ивано-Франковского апелляционного суда просит участников судебных дел использовать современные альтернативные способы получения информации из суда", - отмечается на сайте суда.

Openadabot сообщает, что сделал бесплатным мониторинг судебных дел - это позволит снять информационную нагрузку с судов.

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