Украинские суды признали недостаток средств на бумажные извещения по почте - Opendatabot
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
В частности, Ивано-Франковский апелляционный суд сообщил о том, что прекращает отправлять бумажные извещения о заседаниях.
"Ежемесячно суд тратил около 75 тысяч гривень на услуги почты, тогда как в бюджете на это заложена в пять раз меньше сумма", - говорится в сообщении.
"Чтобы не затягивать рассмотрение судебных дел из-за неявки участников, администрация Ивано-Франковского апелляционного суда просит участников судебных дел использовать современные альтернативные способы получения информации из суда", - отмечается на сайте суда.
Openadabot сообщает, что сделал бесплатным мониторинг судебных дел - это позволит снять информационную нагрузку с судов.
Чтобы получать уведомления о своем судебном деле, нужно ввести свое имя или номер дела и подписаться на обновления.
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