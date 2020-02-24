Трамп собрал в Индии двухсоттысячный стадион
Об этом сообщает ВВС.
"Президент США Дональд Трамп посетил исторический Тадж-Махал в городе Агре на севере Индии", - говорится в сообщении.
Это вторая остановка Трампа в ходе его 36-часовой поездки и одновременно первый его официальный визит в Индию.
Самолет президента США приземлился сегодня в штате Гуджарат, где его приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
После этого глава Белого дома выступил перед двухсоттысячной публикой на самом крикетном стадионе Мотера в городе Ахмадабад.
"Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах", - отметил Трамп.
Во вторник лидеры двух стран проведут дипломатические переговоры, которые, как ожидается, будут способствовать углублению связей между Индией и США.
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