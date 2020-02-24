Трамп собрал в Индии двухсоттысячный стадион

24 февраля, 2020, 16:44

Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с первым официальным визитом и уже побывал в Тадж-Махале

Об этом сообщает ВВС.

"Президент США Дональд Трамп посетил исторический Тадж-Махал в городе Агре на севере Индии", - говорится в сообщении.

Это вторая остановка Трампа в ходе его 36-часовой поездки и одновременно первый его официальный визит в Индию.



Самолет президента США приземлился сегодня в штате Гуджарат, где его приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

После этого глава Белого дома выступил перед двухсоттысячной публикой на самом крикетном стадионе Мотера в городе Ахмадабад.

"Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах", - отметил Трамп.

Во вторник лидеры двух стран проведут дипломатические переговоры, которые, как ожидается, будут способствовать углублению связей между Индией и США.