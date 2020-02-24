 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп собрал в Индии двухсоттысячный стадион

Трамп собрал в Индии двухсоттысячный стадион


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с первым официальным визитом и уже побывал в Тадж-Махале

Об этом сообщает ВВС.

"Президент США Дональд Трамп посетил исторический Тадж-Махал в городе Агре на севере Индии", - говорится в сообщении.

Это вторая остановка Трампа в ходе его 36-часовой поездки и одновременно первый его официальный визит в Индию.


Самолет президента США приземлился сегодня в штате Гуджарат, где его приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

После этого глава Белого дома выступил перед двухсоттысячной публикой на самом крикетном стадионе Мотера в городе Ахмадабад.

"Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах", - отметил Трамп.

Во вторник лидеры двух стран проведут дипломатические переговоры, которые, как ожидается, будут способствовать углублению связей между Индией и США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать