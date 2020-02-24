Трамп обвинил конгрессмена-демократа в разглашении разведданных о поддержке Сандерса Россией

24 февраля, 2020, 12:05

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адама Шиффа в том, что он умышленно разгласил секретную информацию о попытках России вмешаться в президентские выборы в США

Об этом сообщает Голос Америки .

Отмечается, что Трамп призвал расследовать действия Шиффа. По мнению американского президента, целью Шиффа было повредить шансам Берне Сандерса получить номинацию на участие в выборах от Демократической партии.

На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что разведывательные службы США провели брифинг для конгрессменов во время которого заявили, что Россия, как представляется, проводит кампанию по дезинформации, чтобы помочь Сандерсу и Трампу.