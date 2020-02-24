Трамп обвинил конгрессмена-демократа в разглашении разведданных о поддержке Сандерса Россией
24 февраля, 2020, 12:05
Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адама Шиффа в том, что он умышленно разгласил секретную информацию о попытках России вмешаться в президентские выборы в США
Об этом сообщает Голос Америки .
Отмечается, что Трамп призвал расследовать действия Шиффа. По мнению американского президента, целью Шиффа было повредить шансам Берне Сандерса получить номинацию на участие в выборах от Демократической партии.
На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что разведывательные службы США провели брифинг для конгрессменов во время которого заявили, что Россия, как представляется, проводит кампанию по дезинформации, чтобы помочь Сандерсу и Трампу.
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