Свитолина поужинала со знаменитым тренером "Арсенала"

24 февраля, 2020, 12:11

Украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на гала-ужине, посвященном старту турнира серии Премьер 5 в Дохе, на западе спортсменка встретилась с экс-тренером "Арсенала" Арсеном Венгером

Фотографию с ужина теннисистка опубликовала в Instagram.

"Гала-ужин в замечательной компании", - написала украинка под фотографией с Венгером.

Арсен Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Англии и семь раз побеждала в Кубке Англии.