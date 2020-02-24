Свитолина поужинала со знаменитым тренером "Арсенала"
24 февраля, 2020, 12:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на гала-ужине, посвященном старту турнира серии Премьер 5 в Дохе, на западе спортсменка встретилась с экс-тренером "Арсенала" Арсеном Венгером
Фотографию с ужина теннисистка опубликовала в Instagram.
"Гала-ужин в замечательной компании", - написала украинка под фотографией с Венгером.
Арсен Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Англии и семь раз побеждала в Кубке Англии.
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена