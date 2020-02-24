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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики 14 раз нарушили режим тишины

Сутки на Донбассе: боевики 14 раз нарушили режим тишины

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

 

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