 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд принял отказ Насирова от восстановлении в должности главы ГФС

Суд принял отказ Насирова от восстановлении в должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд своим постановлением от 17 февраля принял отказ Романа Насирова от исковых требований о восстановлении его в должности главы Государственной фискальной службы

Об этом передает " Радио Свобода ", ссылаясь на пресс-службу суда.

В Шестом апелляционном административном суде заявили, что судья в своем постановлении признает недействительным решение Окружного админсуда о восстановлении Насирова на должности и прекращает производство.

В Шестом апелляционном отметили, что постановление от 17 февраля оставила без изменений решение ОАСК исключительно в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабмина об увольнении Насирова.

31 января 2018 Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя ГФС.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил его в должности. Впрочем, фактически он на работу не вышел.

  • Напомним, 24 февраля стало известно, что Апелляционный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать