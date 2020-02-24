Суд принял отказ Насирова от восстановлении в должности главы ГФС
24 февраля, 2020, 14:44
Шестой апелляционный административный суд своим постановлением от 17 февраля принял отказ Романа Насирова от исковых требований о восстановлении его в должности главы Государственной фискальной службы
Об этом передает " Радио Свобода ", ссылаясь на пресс-службу суда.
В Шестом апелляционном административном суде заявили, что судья в своем постановлении признает недействительным решение Окружного админсуда о восстановлении Насирова на должности и прекращает производство.
В Шестом апелляционном отметили, что постановление от 17 февраля оставила без изменений решение ОАСК исключительно в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабмина об увольнении Насирова.
31 января 2018 Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя ГФС.
11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил его в должности. Впрочем, фактически он на работу не вышел.
- Напомним, 24 февраля стало известно, что Апелляционный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС
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