Суд принял отказ Насирова от восстановлении в должности главы ГФС

24 февраля, 2020, 14:44

Шестой апелляционный административный суд своим постановлением от 17 февраля принял отказ Романа Насирова от исковых требований о восстановлении его в должности главы Государственной фискальной службы

Об этом передает " Радио Свобода ", ссылаясь на пресс-службу суда.

В Шестом апелляционном административном суде заявили, что судья в своем постановлении признает недействительным решение Окружного админсуда о восстановлении Насирова на должности и прекращает производство.

В Шестом апелляционном отметили, что постановление от 17 февраля оставила без изменений решение ОАСК исключительно в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабмина об увольнении Насирова.

31 января 2018 Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя ГФС.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил его в должности. Впрочем, фактически он на работу не вышел.