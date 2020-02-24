США усложняют правила выдачи Green Card

24 февраля, 2020, 10:20

С 24 февраля США вводит новые правила выдачи разрешений на постоянное проживание в стране (так называемых Green Card)

Новые правила усилят процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственную помощь, сообщили в Белом доме.

"Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

Теперь США могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

В частности, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карт будут считаться пользования льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное проживание могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу".

Негативными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

Ранее в США объявили о новых правилах получения виз беременными. Они направлены на искоренение "родильного туризма" - практики, когда женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок автоматически получил американское гражданство.