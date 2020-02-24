 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША усложняют правила выдачи Green Card

США усложняют правила выдачи Green Card

С 24 февраля США вводит новые правила выдачи разрешений на постоянное проживание в стране (так называемых Green Card)

Новые правила усилят процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственную помощь, сообщили в Белом доме.

"Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

Теперь США могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

В частности, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карт будут считаться пользования льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное проживание могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу".

Негативными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

Ранее в США объявили о новых правилах получения виз беременными. Они направлены на искоренение "родильного туризма" - практики, когда женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок автоматически получил американское гражданство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать