США усложняют правила выдачи Green Card
Новые правила усилят процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственную помощь, сообщили в Белом доме.
"Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - говорится в сообщении.
Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.
Теперь США могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.
В частности, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карт будут считаться пользования льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное проживание могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу".
Негативными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.
Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.
Ранее в США объявили о новых правилах получения виз беременными. Они направлены на искоренение "родильного туризма" - практики, когда женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок автоматически получил американское гражданство.
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