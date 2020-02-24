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Espreso.tvОбществоСоветник Авакова: схватки, которые произошли в Новых Санжарах, имеют признаки режиссирования

Советник Авакова: схватки, которые произошли в Новых Санжарах, имеют признаки режиссирования


фото: reuters
Столкновения и митинги, произошедшие в Новых Санжарах 19 и 20 февраля, а также протесты в других городах Украины накануне этого, имеют признаки режиссирования

Об этом советник министра внутренних дел Иван Варченко сказал в эфире Общественного радио .

"Нацполиция осуществляет сейчас проверку всей информации, которая была известна еще до событий 20 февраля этого года и в Новых Санжарах и накануне этого в разных областях Украины. События имеют признаки такого режиссирования. Начато уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: от массовых беспорядков, к дискриминации граждан по различным признакам. Поэтому происходит проверка. в настоящее время установлено несколько десятков человек, которые могут быть причастны к организации и причастных конкретно к совершению незаконных действий в этот период ", - сказал Варченко.

Он добавил, что сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и спасатели работают, как на территории зоны обсервации, так и на территории поселка Новые Санжары. Пока никаких беспорядков или агрессивного поведения граждан нет.

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