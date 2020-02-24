Советник Авакова: схватки, которые произошли в Новых Санжарах, имеют признаки режиссирования
Об этом советник министра внутренних дел Иван Варченко сказал в эфире Общественного радио .
"Нацполиция осуществляет сейчас проверку всей информации, которая была известна еще до событий 20 февраля этого года и в Новых Санжарах и накануне этого в разных областях Украины. События имеют признаки такого режиссирования. Начато уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: от массовых беспорядков, к дискриминации граждан по различным признакам. Поэтому происходит проверка. в настоящее время установлено несколько десятков человек, которые могут быть причастны к организации и причастных конкретно к совершению незаконных действий в этот период ", - сказал Варченко.
Он добавил, что сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и спасатели работают, как на территории зоны обсервации, так и на территории поселка Новые Санжары. Пока никаких беспорядков или агрессивного поведения граждан нет.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали .
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
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