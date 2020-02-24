Советник Авакова: схватки, которые произошли в Новых Санжарах, имеют признаки режиссирования

Об этом советник министра внутренних дел Иван Варченко сказал в эфире Общественного радио .

"Нацполиция осуществляет сейчас проверку всей информации, которая была известна еще до событий 20 февраля этого года и в Новых Санжарах и накануне этого в разных областях Украины. События имеют признаки такого режиссирования. Начато уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: от массовых беспорядков, к дискриминации граждан по различным признакам. Поэтому происходит проверка. в настоящее время установлено несколько десятков человек, которые могут быть причастны к организации и причастных конкретно к совершению незаконных действий в этот период ", - сказал Варченко.